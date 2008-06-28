هدایتی و پوراسدالله به پیکان پیوستند / قرارداد داخلی شیری با پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، حمید هدایتی بازیکن فصل پیش پیام مشهد دقایقی پیش با حضور در هیئت فوتبال استان تهران با عقد قراردادی یک ساله به تیم فوتبال پیکان پیوست.

همچنین محمود پوراسدالله بازیکن فصل پیش تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هم با حضور در این هیئت با تیم فوتبال پیکان قراردادی یک ساله منعقد کرد.

از سوی دیگر مجتبی شیری هم با حضور در باشگاه پرسپولیس قراردادی یک ساله و داخلی را با پرسپولیس منعقد کرد و قرار است دقایقی دیگر با حضور در هئیت فوتبال استان تهران، قرارداد خود را با این تیم تهرانی رسما ثبت کند.