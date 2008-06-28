اتحادیه اروپا وضعیت گروهک تروریستی منافقین را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه از اول جولای ( 12 تیر ) ریاست بر شورای اروپا را به عهده می‌گیرد و روز دوم جولای اولین نشست اتحادیه اروپا با ریاست فرانسه در بروکسل و با حضور ‪ ۲۷‬عضو این اتحادیه برگزار می ‌شود که موضوع مورد بحث در این نشست، بررسی لیست سیاه سازمانهای تروریستی از جمله گروهک منافقین خواهد بود.

بر اساس این گزارش، اعضای اتحادیه اروپا بر اساس گزارش یک گروه کاری درباره سازمان مجاهدین خلق ایران (منافقین) که مقر آن در پاریس است، تصمیم‌گیری خواهند کرد.

در همین رابطه روزنامه لوموند چاپ فرانسه نیز نوشت: سازمان مجاهدین خلق ایران ( گروهک منافقین ) از سال ‪ ۲۰۰۲‬میلادی به پیشنهاد انگلیس در لیست سیاه ترویستی اتحادیه اروپا قرار گرفت. ولی تاکنون دو نهاد عالی قضایی انگلیس این تصمیم را لغو کرده ‌اند و این گروهک همچنین از دسامبر سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی از رای موافق دادگاه اروپایی برای حذف این گروهک از لیست سیاه تروریستی برخوردار شد.

بر همین اساس، در این نشست درباره مقررات موجود برای اضافه یا حذف افراد و گروه‌ ها از این لیست نیز بحث و گفتگو خواهد شد.

به گزارش رویترز، در لیست سیاه تروریستی شورای اروپا نام بیش از ‪ ۴۰۰‬نفر و ‪ ۱۰۰‬سازمان و نهاد قرار دارد و حذف یا اضافه کردن نام هر شخص یا سازمانی به لیست سیاه تروریستی اتحادیه اروپا باید با رای موافق همه ‪۲۷‬ عضو اتحادیه باشد.

گروهک منافقین یک گروه تروریستی است که تا کنون جنایتهای بیشماری علیه دولت و ملت ایران انجام داده است.