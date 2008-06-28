خودباوری لازمه پیشرفت و رهایی از سلطه استعمار است

ب گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عیسی فرهادی، عصر امروز در جمع دانش‌ آموزان، مربیان و کارشناسان کمیته امداد امام(ره) خراسان جنوبی با تأکید بر تقویت روحیه خودباوری در بین دانش‌ آموزان اظهار داشت: ملت ایران با سلاح خودباوری خود در مقابل توطئه ‌های ضد ‌بشری ثابت کرده است که در مقابل هر قدرتی می ‌ایستد.

وی با اشاره به اینکه دستاوردهای عظیم انقلاب در سایه خودباوری جوانان حاصل شده است، افزود: ما در طول هشت سال جنگ تحمیلی با دست خالی، بدون تجربه و عدم برخورداری از هر‌گونه امکانات زیربنایی و زیر‌ساختی و تنها با تقویت روحیه خودباوری بر قدرتهای جهانی پیروز شدیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی عدالت اجتماعی، برخورداری مردم از نعمت آب، برق، مخابرات، راه، توسعه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بالا رفتن توان قوای نظامی، تولیدات کشاورزی و توفیقات اقتصادی امروز کشور را مرهون تلاشهای 30 ساله نظام انقلاب اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: دانش‌ آموزان باید با تمام تلاش خود این راه انقلاب را ادامه دهند.

فرهادی تنها راه حکومت بر جهان را به دست آوردن توان بالای علمی در تمام زمینه‌ها دانست و ادامه داد: کشور ما برای رسیدن به این هدف و خدمت به جهانیان باید تولیدات علمی خود را در زمینه‌ های مختلف از جمله کشاورزی و اقتصادی بیشتر کند.

به گفته وی در جامعه جهانی امروز، هیچ کشوری با وجود افزایش سرسام‌ آور جمعیت، تورم، مشکلات اقتصادی بالایی که به دست استکبار برای نابودی بشر به وجود آمده، راهی به جز کسب علم و طی کردن مدارج بالای علمی را ندارد.

فرهادی با بیان اینکه ماندگاری اسلام به واسطه علم آن یعنی قرآن است، یادآور شد: بزرگ‌ترین رفاه و آسایش دنیا و آخرت در دین اسلام است و ما باید با مبارزه علمی از طریق این دین با جهالت بشریت مقابله کنیم.