تمدید مهلت ثبت نام در کارگاههای تئاتر و سرود محلات

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام دوره‌های کارگاهی تئاتر و سرود در مناطق 9، 15، 19 تا 21 به پایان رسیده و علاقمندان سایر مناطق می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 12 تیر با مراجعه به معاونت‌های اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه یا ادارات اجتماعی فرهنگی نواحی در این کارگاهها ثبت نام کنند.

نخستین کارگاههای تئاتر و سرود محلات تهران از 10 تیرماه تا 30 مردادماه زیر نظر استادان مجرب تئاتر و سرود به صورت رایگان و همچنین جشنواره تئاتر و سرود محله از یک تا هشت شهریور در مناطق 22گانه شهر تهران برگزار می‌شود.