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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۵

تمدید مهلت ثبت نام در کارگاههای تئاتر و سرود محلات

نخستین کارگاههای تئاتر و سرود محلات تهران با هدف تشکیل گروههای تئاتر و سرود محله از سوی اداره کل فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام دوره‌های کارگاهی تئاتر و سرود در مناطق 9، 15، 19 تا 21 به پایان رسیده و علاقمندان سایر مناطق می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 12 تیر با مراجعه به معاونت‌های اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه یا ادارات اجتماعی فرهنگی نواحی در این کارگاهها ثبت نام کنند.

نخستین کارگاههای تئاتر و سرود محلات تهران از 10 تیرماه تا 30 مردادماه زیر نظر استادان مجرب تئاتر و سرود به صورت رایگان و همچنین جشنواره تئاتر و سرود محله از یک تا هشت شهریور در مناطق 22گانه شهر تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 707221

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