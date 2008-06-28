آغاز همایش تئاتر خیابانی در تهران و چهار استان دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری همایش اعلام کرد در تهران به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در چهار مکان شامل محوطه مجموعه تئاتر شهر و بوستان‌های لاله، قیطریه و اندیشه از امروز شش نمایش خیابانی در 10 نوبت به اجرا درمی‌آید.

تئاتر شهر از ساعت 18 میزبان سه نمایش "نقال مرگ"، "زندگی یک معتاد"، "قصه اعتیاد" و بوستان لاله از ساعت 20 میزبان "زندگی یک معتاد" و "قصه اعتیاد" خواهد بود. در بوستان قیطریه نیز از ساعت 18 "یک داستان واقعی"، "سه نوع از هزاران" و "چرا؟" اجرا می‌شود و بوستان اندیشه نیز شاهد اجرای "نقال مرگ" و "یک داستان واقعی" در دو نوبت 20 و 20:30 خواهد بود.

چهار استان ایلام، کردستان، لرستان و مازندران از فردا یکشنبه 9 تیر اجراهای خود را آغاز می‌کنند. در دهلران نمایش "به دنبال خوشبختی" تا جمعه 14 تیر هر روز دو اجرا در نوبت‌های 18 و 19 خواهد داشت و این نمایش در مجموع در 10 مکان مختلف شهر اجرا می‌شود.

مریوان 10 محل عمومی را برای اجرای "خاطرات سیگار" در ساعت 18 و 19 در نظر گرفته و شهر ملایر نیز شاهد اجرای نمایش خیابانی "ماشین دودی" در ساعت 17 و 18 است. در شهر لاهیجان هم نمایش "روزهای آبی" ساعت 10 و 18 در محل‌های فرهنگی و عمومی اجرا می‌شود.