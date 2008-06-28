اقدام اخیر علیه بانک ملی نشانگر عدم حسن نیت طرف اروپایی است

به گزارش خبرگزاری مهراز پاریس، علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران دیروز با لوئیس ماریا دوپوئیگ رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا ملاقات کرد.

در این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن ارائه گزارشی ازفعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشورمان و همکاری کامل و مداوم ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ، ارائه بسته پیشنهادی ایران که حاوی پیشنهادات برای حل معضلات جامعه بین المللی بوده و همچنین سفراخیر سولانا به تهران و تحویل بسته پیشنهادی 1+5 به ایران را یاد آور شد و گفت : مقامات جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی بسته پیشنهادی 1+5 بوده و با توجه به نکات مشترک بسته های پیشنهادی طرفین می توان مذاکرات را برای دستیابی به توافق طراحی کرد.

وی افزود متاسفانه اتحادیه اروپایی با اینکه چند روز از ارائه پیشنهاد1+5 نگذشته بود ، با تصویب یک قطعنامه توسط وزرای کشاورزی و شیلات اتحادیه اروپا مجازاتهائی را علیه بانک ملی ایران اعمال کرد ، که این اقدام تناقض آمیز نشان دهنده عدم حسن نیت طرف اروپایی بوده و غیر قابل قبول است.



در این ملاقات همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آغاز به کار مجلس جدید اهمیت ارتباطات، تبادل هیئت های پارلمانی و مذاکرات مستقیم نمایندگان رامورد تاکید قرار داد که این امر مورد استقبال رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا قرار گرفت .

لوئیس ماریا دوپوئیگ ابراز امیدواری کرد که با توجه به اهمیت و نقش ایران ، همکاری دو پارلمان باعث نزدیکی هر چه بیشتر اروپا و ایران شود.