به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن خمینی با ابراز تاسف از اینکه امروز بعضی از افراد و یا گروهها دروغ و تهمتهایی را نسبت به دیگران متوجه می کنند، گفت: چرا باید این روزها یک نفر به خود اجازه دهد بخشی از مومن ترین نیروهای انقلاب که همه دوستداران نظام جمهوری اسلامی آنها را به صداقت و روشنی می شناسند، در فضایی آمیخته به دروغ، متهم کند، این درد بزرگی است که انتظار داریم خون شهدای هفتم تیر آن را درمان کرده باشد.

یادگار امام راحل که در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای هفتم تیر سخن می گفت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار داشت: خونهای پاکی که در حادثه دردناک انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ریخته شد درخت تنومند انقلاب اسلامی را بارور کرد.

سید حسن خمینی با تشریح اهمیت واقعه 7 تیر از زوایای مختلف، شخصیت والای شهیدان این روز را مهمترین بعد این حادثه دانست و خاطرنشان کرد : شهید مظلوم آیت الله بهشتی از نوابغ دوران خودشان بودند. همه کسانی که ایشان را از دیرباز در حوزه و خارج از حوزه می شناختند از نبوغ و درک بالا، توان مدیریتی مثال زدنی و قدرت استنباط قوی ایشان یاد می کنند.

وی با بیان اینکه از دیگر ابعاد مهم واقعه 7 تیر، اثبات حقانیت جریان خط امام است، گفت : در سالهای آغازین انقلاب اسلامی، منافقین و دشمنان با پوششهای مختلف سعی می کردند خود را بحق جلوه دهند اما خون پاک شهیدان دروغ بودن ادعای آنان را اثبات کرد.

یادگار امام همچنین شهید حجت الاسلامی محمد منتظری را از پیشگامان سالهای سخت مبارزه دانست و با گرامیداشت یاد او اظهار داشت : تهمتهای بسیار زیادی متوجه نیروهای پاکی بود که بخشی از آنها در صدرشان شهید مظلوم دکتر بهشتی قرار دارد در سرچشمه تهران به شهادت رسیدند. بخش وسیعی از این تهمتها در جامعه منتشر شده بود که اگر نبود خونهای پاک شهدای هفتم تیر برخی از افراد هرگز نمی توانستند حق را از ناحق بشناسند و پس از آن حادثه جامعه دیگر دچار تردید در دشمن شناسی نشد.

وی خاطرنشان کرد : خون شهید اهمیت والایی دارد و خونی است که اثبات حقانیت می کند. این خیلی مهم و یک لطف الهی است که حیات و ممات، حضور، مرگ و شهادت یک انسان باعث نمایان شدن حق و معطوف شدن دلهای مردم به حقیقت شود.

حجت الاسلام سید حسن خمینی با بیان اینکه جامعه برای شناخت حقیقت و پی بردن به حقانیت شهدا افراد بزرگی را از دست داده است، تصریح کرد : درس بزرگ حادثه 7 تیر این است که سعی کنیم برای پی بردن به حقیقت دیگر محتاج ریخته شدن خون پاک فرزندان این سرزمین نشویم.

یادگار امام گفت : این درد بزرگی است که به صرف اینکه یکی دوست ما نیست به او دروغ و تهمتی نسبت داده و یا از این که دیگری، دروغ و تهمتی به او نسبت داده، خوشحال شویم و از این بالاتر اگر دیدیم کسی به دیگری تهمتی زد ناراحت نشویم. اینها دردهایی است که امروز وجود دارد.

وی دروغ، تهمت و غیبت را از عواملی دانست که جامعه را از بن مایه های خود تهی کرده و تمام داشته های آن را به آتش می کشد و افزود: همه باید دعا و تلاش کنیم این گناهان کبیره به حساسیت تک تک افراد جامعه تبدیل شود.

حجت الاسلام سید حسن خمینی با تاکید بر اینکه عبرتهای حادثه هفت تیر برای همه تاریخ می تواند سرلوحه زندگی ما باشد خاطرنشان کرد : باید سعی کنیم این چنین هزینه سنگینی دوباره بر دوش جامعه بار نشود چرا که تکرار آن اوج زشتی و پلشتی است،‌ باید نسل به نسل یادآوری شود که این شهیدان چه کسانی بودند، چه کارهای بزرگی کرده اند، عبرتهای حادثه هفتم تیر چه بود و برای پاسداشت آنها چه باید کرد.

پیش از سخنان یادگار امام راحل، محسن صباغ مسئول ستاد بزرگداشت شهدای هفتم تیر و حجت الاسلام حسین صادقی فرزند یکی از شهدای این فاجعه در سخنانی با ارائه گزارشی از برنامه های گرامیداشت سالگرد شهدای هفت تیر به زنده نگه داشتن یاد و نام این شهدا تاکید کردند.