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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۴۸

مقامات طرفین تاکید کردند:

مناسبات ایران و تیمور شرقی در بخش انرژی و کشاورزی گسترش می یابد

مناسبات ایران و تیمور شرقی در بخش انرژی و کشاورزی گسترش می یابد

جاکارتا - خبرگزاری مهر : در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه تیمور شرقی بر مناسبات طرفین در زمینه های انرژی،کشاورزی، مخابرات و راه تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌بهروز کمالوندی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی و سفیر اکردیته کشورمان در تیمور با زکریا داکاستا وزیر خارجه تیمور شرقی و هیئت همراه که به اندونزی سفر کرده است دیدار کرد.

در این ملاقات طرفین علاقمندی خود را به تقویت و توسعه همکاریهای دوجانبه در بخش اقتصادی و بین المللی ابراز کردند.

همچنین کمالوندی با اشاره به توانمندیهای کشورمان بویژه در زمینه انرژی، گاز ، کشاورزی، مخابرات و راه  گفت : ایران آمادگی دارد در این زمینه ها با تیمور همکاری نماید که مورد استقبال وزیر خارجه این کشور قرار گرفت.

همچنین وزیر خارجه تیمور ضمن با اهمیت توصیف کردن پیشرفتهای مهم اقتصادی کشورمان بر توسعه مناسبات در این موارد تاکید کرد.

وزارت امور خارجه کشورمان از زکریا داکاستا وزیر خارجه تیمور  شرقی برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عدم تعهد در تهران دعوت به عمل آورده است.

کد مطلب 707232

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