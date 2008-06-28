خشکسالی 707 میلیارد ریال به کشاورزان خسارت وارد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آراض ضیایی، بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان زنجان با اشاره به خسارتهای وارده در سال جاری به بخش کشاورزی شهرستان بر لزوم رسیدگی و تصمیم‌ گیری در زمینه کاهش اثرات خشکسالی توسط مسئولان تاکید کرد و افزود: فعال شدن ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان، فعال شدن صندوق خسارت و تشکیل و تقویت اکیپ کارشناسی جهت برآورد خسارات می‌تواند در کاهش اثرات آن موثر باشد.

وی با بیان اینکه آمار بیمه در این شهرستان حدود یک سوم کاهش یافته است، ادامه داد: تغییر دیدگاه کشاورزان در مورد بیمه و ارائه راهکارهای مناسب و عملی در بیمه ‌گذاری و رفع تنگناها و محدودیتها ضروری است.

ضیایی افزود: در70 درصد از اراضی کشاورزی موجود شهرستان زنجان، کشاورزی به صورت مکانیزه انجام می‌شود که در تلاش هستیم با انجام برنامه‌های مختلف 30 درصد باقیمانده اراضی نیز مکانیزه شود.

فرماندار زنجان، افق فرآروی بخش کشاورزی استان زنجان را با توجه به ایجاد سدهای متعدد رو به توسعه دانست و افزود: شهرستان زنجان دارای ظرفیتهای مهم همچون نزدیکی به مرکز، وجود آب و هوای مناسب، وجود زمینه ‌های پرورش ماهی، استقرار ایستگاههای برق مناسب است که باید از این ظرفیتها به نحو مطلوب استفاده شود.

ضیایی بیان داشت: در حال حاضرشهرستان زنجان گامهای موثری را در راستای ایجاد تحول در بخش کشاورزی برداشته است.