به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علی شهرکی بیان داشت: پیشنهاد راه اندازی سایت موزه‌ای به مساحت 5000 مترمربع بر روی بخش قبرستان این اثر ارائه گردیده است که با راه اندازی آن، این امکان فراهم خواهد گردید که بازدیدکنندگان، آثاری را که در زیرزمین وجود داشته است از نزدیک مشاهده نمایند.

وی با اشاره به منحصر به فرد بودن این آثار تأکید کرد: طرح اولیه آن در سال گذشته به تصویب معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رسیده است و در بازدیدی که بهمن ماه سال 86 دکتر دولت آبادی معاون میراث فرهنگی سازمان نیز از این محل داشت با کلیات آن موافقت کرد.

شهرکی همچنین از آماده بودن طراحی این سایت موزه خبر داد و افزود: کار طراحی آن توسط مشاور انجام شده است.

وی در خصوص اینکه آیا سازه‌ای که قرار است در محل نصب گردد به اثر آسیبی وارد نمی‌کند، اظهار داشت: این موضوع می بایست توسط مسئولین و کارشناسان بررسی گردد و در صورت تأیید از سوی آنان این سایت موزه راه‌اندازی خواهد شد.