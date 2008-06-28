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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۸

تشکیل کمیته ای سیاسی برای گفتگو درباره قانون نفت عراق

یک مسئول محلی منطقه کردستان عراق امروز از تشکیل کمیته ای سیاسی برای بحث و گفتگو و دستیابی به راه حلی توافقی درباره موضوع قانون نفت و گاز این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیچروان بارزانی نخست وزیر دولت محلی منطقه کردستان عراق درکنفرانس مطبوعاتی خود در شهر اربیل گفت: تصمیم گرفته شده تا کمیته ای سیاسی را متشکل از نوری المالکی نخست وزیر، عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی معاومان رئیس جمهور، برهم صالح معاون نخست وزیر، نیچروان بارزانی و روش نوری شاویس تشکیل شود.

وی افزود: هدف از تشکیل این کمیته رسیدن به راه حل مشترکی درباره مسئله قانون نفت و گاز عراق است و هفته آینده نشست هایی برگزار خواهد شد و اگر نیاز به کمیته های فنی باشد، این کمیته ها را نیز تشکیل خواهیم داد.

برپایه این گزارش، دولت محلی منطقه کردستان عراق از زمان صدور قانون ویژه نفت در اوت سال 2007 میلادی 17 قرارداد امضا کرده است و این درحالی است که حسین شهرستانی وزیر نفت عراق اعلام کرده است: همه قراردادهای امضا شده پیش از تصویب پیش قانون نفت و گاز عراق غیر قانونی است.

دولت المالکی، دولت محلی منطقه کردستان عراق را به خودداری از امضای قراردادهای نفتی تا زمان تصویب پیش نویس قانون نفت و گاز ترغیب کرده بود.

مجلس نمایندگان عراق تاکنون پیش نویس قانون نفت و گاز را به خاطر اختلافات عمیق میان تشکل های سیاسی بررسی نکرده است.

کد مطلب 707241

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