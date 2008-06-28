پیشگیری از اعتیاد در مدت فعالیت دولت نهم 400 برابر رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تهمینه شکیب عصر امروز در جلسه شورای اداری خراسان رضوی اظهار داشت: سازمان بهزیستی به عنوان سازمانی تخصصی با ارائه 54 نوع فعالیت خدماتی به توفیقات چشمگیری در دولت نهم دست یافته است.

وی ادامه داد: اجرای طرح اشتغال کودکان خیابانی و در کنار آن بحث تحصیل و حرفه آموزی آنان از طرحهای موفق بهزیستی در خراسان رضوی بوده است.

رئیس سازمان بهزیستی خراسان رضوی همچنین از ایجاد اولین مرکز درمانی زنان معتاد در خراسان رضوی خبر داد و افزود: همچنین با ایجاد روستا مهدها در استان خراسان رضوی، 17 هزار و 200 کودک روستایی تحت پوشش مهدها قرار گرفته اند.

شکیب افزود: تاکنون 56 مرکز شبانه روزی از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در خراسان رضوی احداث شده است و این در حالی است که تعداد مراکز معین شده در برنامه چهارم برای استان 33 مرکز بوده است.

وی با اشاره به احداث بزگترین مرکز جامع سالمندی شرق کشور در خراسان رضوی بیان داشت: بهزیستی بدون مشارکت خیرین و مردم نمی تواند به اهدف خود دست یابد.

رئیس سازمان بهزیستی خراسان رضوی گفت: ارائه مشاوره ژنتیک، مشاوره آسیب های اجتماعی، تخصیص اعتبار برای کاشت حلزون تا سقف 40 میلیون ریال و ساخت یک هزار و 640 واحد مسکونی برای معلولان را از دیگر اقدامات شایسته این سازمان در مدت فعالیت دولت نهم است.