245 موزه در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین جعفری، عصر امروز در جمع خبرنگاران در بیرجند با اشاره به اینکه ایجاد این موزه ها از طرحهای نوآورانه دولت نهم بوده است افزود: با افتتاح این موزه ها در سال جاری جهش بزرگی در ارتقای فرهنگی کشور به دست خواهیم آورد.

وی با اشاره به سابقه 70 ساله موزه ها در کشور ایران اظهار داشت: تا قبل از دولت نهم تنها 102 موزه در کشور داشته ایم که این دولت در یک طرح ضربتی از سال 84 تاکنون ساخت 245 موزه را آغاز کرده است.

وی همچنین از تکمیل بیش از 39 موزه توسط دولت در سالهای 85 و 86 خبر داد و تصریح کرد: این تعداد موزه در دولتهای قبلی طراحی شده بود که با همت دولت نهم مشکلات و موانع موجود بر سر راه آنها برطرف شده است.

جعفری تعداد بازدیدکنندگان از موزه های کشور را در سال گذشته 12 میلیون و 800 هزار نفر اعلام و خاطرنشان کرد: از این تعداد مخاطب 12 میلیون و 300 هزار نفر داخلی و 500 هزار نفر مخاطب خارجی بوده اند.

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی کشور از افزایش هشت درصدی تعداد بازدید کنندگان در مقایسه با دو سال قبل خبر داد و یادآور شد: تاکنون برای 25 موزه مشارکتی نیز در سطح کشور مجوز صادر شده است.

جعفری با اشاره به فعالیت بیش از 704 تشکل مردم نهاد در زمینه های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و تحقیق و پژوهش در کشور بیان داشت: برای 90 رشته صنایع دستی که به فراموشی سپرده شده بودند توانستیم در سال گذشته مستند سازی انجام دهیم که در سال جاری در اختیار دانشکده های مرتبط صنایع دستی قرار خواهیم داد.

وی از وجود بیش از یک میلیون و 700 هزار شی تاریخی در کشور خبر داد و اظهار داشت: این اشیاء تا دو سال گذشته سازمان دهی نشده بودند و در این دولت تاکنون 450 هزار شی توسط این سازمان سازماندهی شده است.

جعفری با اشاره به راه اندازی مجتمع بزرگ موزه ای در خراسان جنوبی یادآور شد: مطالعات و طراحی این موزه در سال جاری در این استان صورت گرفته که کار معماری آن در سال آینده و ساخت آن در سال 89 شروع خواهد شد.