پروژه های عمرانی به پیمانکاران فعال سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی عصر امروز در شورای برنامه ریزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دو دیدگاه درباره مفاسد اقتصادی مطرح است اظهارداشت :‌ ما باید هم با مفاسد اقتصادی بی رحمانه برخورد کنیم و هم بستر مفاسد اقتصادی را جمع کنیم.

وی با بیان اینکه فرمانداران باید به صورت جدی اجرای پروژه ها را پیگیری کنند از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست با پشتکار و جدیت پیگیر جذب اعتبارات باشند.

مقام عالی دولت در خراسان جنوبی تصریح کرد :‌ دستگاههای اجرایی حتماً در خصوص میزان جذب اعتبارات عمرانی خود گزارشهای لازم را ارائه دهند.

وی با بیان این مطلب که فرمانداران می بایست در اجرای پروژه های عمرانی از وجود پیمانکاران فعال استفاده کنند بر همکاری بیش از پیش تمامی دستگاههای اجرایی استان و فرمانداران در زمینه برگزاری هر چه بهتر طرح ملی سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کوچنده 87 استان تأکید کرد.

در ادامه این جلسه معاون برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه 36 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی سال گذشته توسط دستگاههای اجرایی این استان جذب نشده است افزود :‌ اصلاح موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی و گزارش جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان توسط دستگاههای اجرایی از دیگر مواردی است که باید به آن پرداخته شود .

مجید امینی دستگاههایی را که به طور مرتب میزان جذب اعتبارات خود را گزارش داده اند بالای 80 درصد دانست و یادآورشد : ‌این میزان در مورد دستگاههایی که تقریباً‌ منظم بوده اند 15 درصد و دستگاههای نامنظم پنج درصد می باشد.