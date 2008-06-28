سیاست خارجی فرانسه در بدترین شرایط ممکن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان با اشاره به ویژگیهای سیاست خارجی کشورهای غربی در قبال مسائل خاورمیانه نوشت: پیش از این کشورهای غربی تا حدودی تمایل داشتند سنت کشور الگو در ارزشها و مفاهیم تاریخی را دنبال کنند .

سیاست خارجی فرانسه طی پنج دهه اخیر بر اساس یک سلسله اولویتهایی نظیرنشر وتقویت فرهنگ فرانسه گذاشته شد و این کشور تلاش می کرد به دیگر کشورها یاد آورشود که فرانسه مهد مفاهیم آزادی، عدالت، برابری و حقوق بشراست.

پس ازپایان عصراستعمار قدیم فرانسه، ژنرال دوگل پایه های جدید سیاست خارجی فرانسه را ریخت وسنت ها وارزش های فرانسه را مد نظر قرار داد و برای تحقق متوازن آن تلاش کرد بنابراین پس از ژنرال دوگل تمام روسای جمهوری فرانسه از طیف راست و چپ با چند درجه اختلاف این سیاست را اتخاذ کردند.

روسای جمهوری فرانسه ازحزب دوگل همین سیاست را دنبال کردند وآخرین آن ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه بود همانطوری که فرانسوا میتران رئیس حزب سوسیالیست های فرانسه همین سیاست را پیاده کرد، اما ما درسالهای اخیرهمزمان با روی کارآمدن نیکولا ساکورزی شاهدیم که وی در رویکرد، سیاست، اهداف و شیوه سیاست خارجی فرانسه تغییرات بزرگی داد.

نیکولارسارکوزی به تغییر درسیاست خارجی فرانسه درچارچوب حمایت از رژیم صهیونیستی افتخارمی کند و او فقط حاکمیت سیاسی را در معاملات تجاری و صرفا تامین منافع خود دنبال می کند نه سنت های قدیمی و شیوه های سنتی فرانسه در قبال مسائل بین المللی اصلی .

سیاست سارکوزی درقبال مسائل عربی از این چارچوب خارج نیست و این کشور نقش متوازن خود را در مناقشه اعراب و اسرائیل از دست داده است، زیرا رئیس جمهوری فرانسه حمایت گسترده خود را از سیاست های تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی نشان داده است .



رئیس جمهوری فرانسه در تمام اظهارات خود درباره مسائل منطقه اصرار دارد و دوستی خودش را با اسرائیل به ما یاد آوری می کند و می گوید به تامین امنیت این رژیم پایبند است.

سارکوزی درسخنان خود درکنیست (پارلمان ) رژیم صهیونیستی گفت: ما از اسرائیل حمایت خواهیم کرد و همیشه در کنار اسرائیلیها باقی خواهیم ماند.

روزنامه البیان یاد آورشد: سارکوزی نه تنها مفاهیم، سنت ها و ارزش های اخلاقی سیاست خارجی فرانسه را در قبال کشورهای عرب منطقه تغییر داد، بلکه به اتخاذ سیاست خارجی غیرعادلانه، ناپایدارو موقت و تلاش برای رسیدن به منافع خود بسنده کرد.