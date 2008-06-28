سپاه همواره در صف اول مبارزه با دشمنان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ‌الله سبحانی بعد ازظهر شنبه در دیدار فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران و جمعی از فرماند‌هان این نیرو اظهار داشت :‌ چگونگی برنامه توسعه معنویت بسیار مهم است زیرا برنامه ‌ریزی باید در شناخت عقاید موثر باشد.



وی گفت : هدف از تشکیل سپاه ایجاد نیروی نظامی ومکتبی بود که مومن به اسلام، نظام و تشیع باشد تا با اتکا به ایمان خود از اسلام دفاع کند زیرا سپاه در صف مقدم مبارزه با دشمن بوده و خواهد بود.



استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه با اشاره به وجود معنویت در سپاه پاسداران بیان داشت : معنویت می‌تواند به استحکام عقاید منجر شود و این خود باعث می‌ شود نیروهای سپاه با ایمان و اخلاص بیشتر و با اعتقاد به روز جزا از اسلام و دین دفاع کنند.



در حاشیه این دیدار فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران با تشریح برنامه‌های سپاه پاسداران در جهت توسعه معنویت در سپاه گفت : طرح ارتقاء سطح معرفتی و بصیرت نیروهای سپاه در اولویت است زیرا سپاه پاسداران متمایز از ارتشها و نیروهای مسلح جهان است به طوری که معنویت یک اصل بسیار مهم در سپاه است.



حجت‌الاسلام حسین طائب با بیان اینکه تحولات ساختاری در بدنه سپاه در حال صورت گرفتن است افزود : پس از مطالعات انجام شده، روند تمرکززدایی در سپاه آغاز شده به طوری که سپاه استانی تشکیل می شود و این نیروها به صورت خودکفا و با استفاده از امکانات استانی برای مقابله با تهدیدهای دشمن به کار گرفته می‌شوند.