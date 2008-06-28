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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۵۳

فازهای 15 و 16 پارس جنوبی دو درصد از برنامه زمانبندی عقب است

فازهای 15 و 16 پارس جنوبی دو درصد از برنامه زمانبندی عقب است

بوشهر - خبرگزاری مهر : مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: مشکلات مالی باعث شده فازهای 15 و 16 پارس جنوبی دو درصد از برنامه زمان بندی عقب بماند.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، علی وکیلی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حجم بسیار زیادی از سفارشات این پروژه ها انجام شده و بسیاری از کارخانجات در داخل و خارج از کشور در حال ساخت تجهیزات این دو فاز هستند.

وی افزود: قراردادهای ساخت جکت های این دو فاز امضاء سده و هم اکنون در حال ساخت است و 300 کیلومتر لوله نیز برای دو فاز یاد شده خریداری شده است.

طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی به منظور تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین برای مصرف شبکه داخلی کشور، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و تولید سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع و بیش از یک میلیون تن اتان صورت می گیرد.

شرکت نفت و گاز پارس مدیریت اجرایی طرحهای توسعه میدانهای گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوس را به عهده دارد.

کد مطلب 707260

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