مجتبی شیری رسما به پرسپولیس پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شیری مدافع ملی پوش پیشین تیم فوتبال استقلال اهواز دقایقی پیش با حضور در هیئت فوتبال استان تهران با عقد قرارداری یک ساله به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست.

بر پایه این گزارش، این بازیکن که در لیگ سوم هم با پیراهن پرسپولیس در مسابقات لیگ برتر به میدان رفته بود، در پایان آن فصل با جدایی از این تیم، به مدت 4 فصل را در تیم استقلال اهواز به میدان رفت.

شیری سومین بازیکن فصل جاری پرسپولیس است. پیش از وی علیرضا محمد از تیم راه آهن و محمد منصوری از تیم ابومسلم با عقد قراردادهایی 2 ساله به تیم فوتبال پرسولیس پیوسته بودند.