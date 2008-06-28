کاهش زمان حضور ماموران آتش نشانی در صحنه حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی خیاطی عنوان کرد: پلیس و آتشنشانی در بیشتر فعالیتهای خود، به ویژه در ارائه خدمات به شهروندان دوشادوش یکدیگر حرکت میکنند و در برقراری امنیت در یک راستا گام بر میدارند، چنانکه هر دو در حفظ جان و مال شهروندان فعالیتهای گستردهای دارند.
رئیس دفتر آموزش عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، برگزاری نمایشگاه نسیم خدمت و ایپاس را گام موثری در آموزش مردم و اشاعه امنیت عنوان کرد و افزود: امسال نمایشگاه با رویکردی فرهنگی آموزشی دایر و در سطح بالایی از نظر کیفیت برپا شد، برپایی غرفه آتشنشانی در این نمایشگاه، نشان از تعامل بالای پلیس با آتشنشانی دارد.
خیاطی، نقش پلیس در برقراری امنیت در فضاهایی که آتشنشانی مشغول به فعالیت است را غیرقابل انکار دانست و تصریح کرد: برقراری امنیت در اماکنی که دچار حادثه شده، بسیار دشوار است که پلیس تا به حال با موفقیت کامل این کار را به نحو شایسته به انجام رسانده است.
وی درباره پیشگیری از حوادث در سطح تهران گفت: آموزش عمومی چه از سوی پلیس و چه از سوی این سازمان، تاثیر چشمگیری در کاهش آمار حوادث داشته است. چنانکه در سال گذشته این سازمان بیش از 510 هزار نفر را مورد آموزش قرار داد و این امر باعث کاهش آمار بروز حوادث در سطح شهر تهران شده است.
به گفته این مسئول سازمان آتش نشانی تهران، سازمان آتش نشانی در 800 نوع حادثه خدماتدهی فعالیت میکند که بروز این حوادث با بالا رفتن سطح آموزش عمومی هر روز کمتر از قبل میشوند و این امر خود نشانه حرکت به سوی پیشرفت و توسعه آموزش همگانی است.
وی افزود: همکاری پلیس با آتش نشانی ما را در راه رسیدن به استانداردهای جهانی کمک میکند، به طوری که با برقراری نظم در شهر تهران، زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی به محل حادثه در حال حاضر به سه تا شش دقیقه کاهش یافته است.
خیاطی، نداشتن اطلاعات و نبود آموزش مناسب را به عنوان اصلی ترین دلیل بروز حوادث و آسیبهای شهری ذکر کرد.
رئیس دفتر آموزش عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، نقش رسانهها را به عنوان حلقه اتصال مراکز آموزشی و مردم بسیار مهم خواند و گفت: رسانهها رابط اصلی ما و مردم هستند و میتوان آنها را پل ارتباطی خوبی برای ارایه شیوههای آموزشی به مردم معرفی کرد.
وی افزود: به طور میانگین 30 تا 40 مورد حادثه در طول ماههای عادی سال رخ میدهد که در برخی روزهای خاص مانند چهارشنبه سوری این آمار به روزی 200 مورد افزایش پیدا میکند. در سالهای گذشته، بیشتر حوادث از سوی جوانان و نوجوانان زیر 20 سال به وقوع میپیوست که با اجرای شیوههای آموزشی این آمار از 32 درصد به هفت تا هشت درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه از برگزاری دورههای آموزشی در 27 ایستگاه آتش نشانی خبر داد و گفت: در این ایستگاهها امکانات آموزشی مناسب در اختیار شهروندان به صورت ر ایگان قرار میگیرد. اجرای طرح آتش نشان داوطلب ویژه همه اقشار جامعه از طرحهایی است که از سوی آتش نشانی به صورت رایگان انجام میشود و افراد علاقمند میتوانند، با گذراندن 240 ساعت آموزش رایگان به نیروهای داوطلب این سازمان بپیوندند.
نظر شما