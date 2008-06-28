تلفن مشاور قضایی 129 در نیشابور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمود رفسنجانی، رئیس دادگستری نیشابور، عصر امروز در این مراسم اظهار داشت: شهروندان نیشابوری می توانند بدون مراجعه به دستگاه قضایی از طریق تلفن 129 با کارشناسان حقوقی مستقر در دادگستری نیشابور ارتباط برقرار کرده و پاسخ پرسشهای حقوقی خود را دریافت کنند.

وی افزود: مشاوران حقوقی، کارشناسان دادگستری، وکلای رسمی و نیروهای قضایی با استقرار در واحد 129 در کاهش مراجعه عموم به دادگستری، افزایش خدمات قضایی این اداره و ارتقای فرهنگ حقوقی مردم فعالیت می کنند.

رفسنجانی ادامه داد: تا پایان شهریور ماه آینده، سیستم cms ارائه دهنده خدمات اداری الکترونیکی در دادگستری نیشابور راه اندازی می شود.

وی عنوان کرد: در این فرآیند، مراجعان می توانند بدون مراجعه به دادگستری بر اساس شماره پرونده ای که به آنها داده می شود از طریق سیستم آن لاین آخرین اطلاعات پرونده خود را دریافت کنند.

وی افزود: در این سیستم نیز کلیه شکوائیه ها، دادخواست و لوایح به صورت الکترونیکی به شعب ارجاع و پاسخ دریافت می شود.