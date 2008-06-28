اسرائیل به هیچ تعهدی پایبند نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی کویت (کونا)، احمد قریع در جریان دیدار با یوناس جارستور وزیر امور خارجه نروژ در شهر رام الله در کرانه باختری گفت: اسرائیل هیچ یک از تعهدات خود مطابق طرح صلح نقشه راه را با وجود گذشت شش ماه از برگزاری کنفرانس آناپولیس اجرا نکرده است.

وی افزود: اسرائیل با نقض مکرر تعهدات خود مذاکرات و احتمال دستیابی به توافقنامه صلحی را پیش از پایان سال جاری دشوار می کند.

قریع به رغم اذعان به عدم پایبندی رژیم اسرائیل به تعهدات خود گفت: رهبری تشکیلات خودگران فلسطین به مذاکرات پایبند است و تلاش های خود را برای موفقیت آن بکار خواهد بست و موفقیت و شکست مذاکرات بستگی به اقدامات اسرائیل و نیت آن درقبال صلح دارد.

رئیس تیم مذاکره کننده تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم اسرائیل گفت: صلح واقعی فقط با تحقق حقوق ملی مشروع ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و برپایی کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس برقرار می شود.