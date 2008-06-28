ذخیره مطمئن سوخت و ارزاق عمومی در خراسان رضوی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده عصر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سرمازدگی و خشکسالی خسارات زیادی را به استان وارد کرده است، اظهار داشت: مبلغ 29 میلیارد تومان اعتبار به منظور مقابله با آثار خشکسالی های اخیر به استان خراسان رضوی تخصیص داده شد.

محمدی زاده با بیان اینکه ذخیره مطمئن در خصوص سوخت، نان، ارزاق عمومی و قند و شکر در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: از لحاظ کمبود گندم نیز مشکلی نداریم و ذخیره سازی کافی در زمینه گندم و آرد مورد نیاز استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در خصوص اقدامات دستگاه های امنیتی استان اظهار داشت: باید از کلیه ظرفیت های موجود برای برخورد با باندهای تولید و توزیع مواد مخدر و فشار آوردن بر عناصر سیاسی خارج از مرزها استفاده کرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی در موضوعاتی مثل قاچاق کالا و انسان، قاچاق سوخت و مقابله با اشرار در شرق کشور، دارای کارنامه خوبی است.

محمدی زاده گفت: طرح تحول اقتصادی رئیس جمهور موجب افزایش بهره برداری، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح شیوه و روش های مالیاتی، مدیریت قیمت ارز، اصلاح نظام توزیع کالا و موضوع مسکن خواهد شد.