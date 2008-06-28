مسئولیت قضایی شرق کشور به خراسان رضوی محول شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسن شریعتی، عصر امروز در چهارمین جلسه شورای اداری خراسان رضوی در محل سالن اجتماعات استانداری افزود: خوشبختانه به لحاظ امنیتی هیچ مشکلی در خراسان رضوی نداریم و این مهم بر ارتباط خوب و تنگاتنگ دستگاه های قضایی با یکدیگر صحه می گذارد.

مدیرعامل دادگستری خراسان رضوی بیان داشت: واگذاری مسئولیت قضایی شرق کشور به خراسان رضوی یکی از موفقیتهای چشمگیر این دستگاه در این استان است که نتیجه اهتمام به تامبن امنیت پایدار در این استان و به مراتب استانهای همجوار شده است.

شریعتی اظهار داشت: به تازگی از سوی دادسرای کل کشور با اعزام 21 بازرس فضایی در قالب شش هیئت به مدت دو هفته استقرار و بازرسی در خراسان رضوی در قالب شش تا هفت هزار برگه نتایج به تهران اعلام شد که پس از ارزیابی ها بیشترین قاضی تشویق شده پس از تهران از خراسان رضوی بود با توجه به اینکه برای هر بررسی هر قاضی سه نفر اظهارنظر کردند.

وی تصریح کرد: انسجام بسیار بالایی بین دادگستری استان، سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در استان و اعضای شورای قضائی استان وجود دارد که باعث شده عملکرد دادگستری استان مطلوب و مورد تقدیر ریاست قوه قضائیه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی دوایر حقوقی خود را از لحاظ پرسنل و تعداد کارشناسان حقوقی تقویت کنند و نهایت تعامل و همکاری را با دادگستری داشته باشند.

