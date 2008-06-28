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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۲۵

کشت برنج در ایرانشهر 70 درصد افزایش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز خدمات مدیریت جهاد کشاورزی ایرانشهر اعلام کرد: امسال به رغم خشکسالی، کشت برنج در شهرستان ایرانشهر 70 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دکالی ظهر امروز در بازدید از مزارع کشاورزی برنج ایرانشهر اظهار داشت: سال گذشته 140 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت برنج رفته بود که امسال به 250 هکتار رسیده است.

وی افزود: مهمترین ارقام کشت شده برنج در ایرانشهر شامل صدری محلی، باسمتی، ندا و نعمت است.

دکالی با اشاره به برداشت محصول برنج در ایرانشهر از نیمه دوم آبان ماه پیش بینی کرد: از هر هکتار به طور متوسط دو نیم تا سه تن شلتوک برداشت شود.

مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی ایرانشهر خاطرنشان کرد: در راستای تشویق و حمایت از کشاورزان، امسال بیش از سه هزار و 300 کیلوگرم بذر اصلاح شده بین کشاورزان توزیع شده است.

400 نفر در کار کاشت، داشت و برداشت برنج در ایرانشهر اشتغال دارند.

کد مطلب 707270

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