کشت برنج در ایرانشهر 70 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دکالی ظهر امروز در بازدید از مزارع کشاورزی برنج ایرانشهر اظهار داشت: سال گذشته 140 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت برنج رفته بود که امسال به 250 هکتار رسیده است.

وی افزود: مهمترین ارقام کشت شده برنج در ایرانشهر شامل صدری محلی، باسمتی، ندا و نعمت است.

دکالی با اشاره به برداشت محصول برنج در ایرانشهر از نیمه دوم آبان ماه پیش بینی کرد: از هر هکتار به طور متوسط دو نیم تا سه تن شلتوک برداشت شود.

مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی ایرانشهر خاطرنشان کرد: در راستای تشویق و حمایت از کشاورزان، امسال بیش از سه هزار و 300 کیلوگرم بذر اصلاح شده بین کشاورزان توزیع شده است.

400 نفر در کار کاشت، داشت و برداشت برنج در ایرانشهر اشتغال دارند.