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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۴۶

حذف موانع حادثه آفرین در معابر روستاها ضروری است

مشهد - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی خلیل آباد خواستار حذف تیرهای برق حادثه آفرین از معابر روستاها شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خلیل آباد، حسن خواجه عصر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: در جلسه ای که با حضور معاون فرماندار و رئیس بنیاد مسکن شهرستانهای خلیل آباد و کاشمر برگزار شد، اصلاح برخی از نقاط حادثه آفرین روستاها و رفع موانع موجود در محور دوازده متری این شهرستان را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: همچنین در این جلسه مقرر شد شورای اسلامی و دهیاران روستاها با هماهنگی بنیاد شهید برای ساماندهی مزار شهدا اقدام کنند.

بخشدار مرکزی خلیل آباد اظهار داشت: در ادامه جسله معاون فرماندار از پیگیری تخصیص اعتبار برای مجتمع فرهنگی، اجرای طرح هادی و تشکیل جلسه با اداره برق برای جابجایی تیرهای برق حادثه آفرین خبر داد و تعامل و همکاری و احترام متقابل بین اعضای شورا، دهیار و ریاست شورا را در پیشبرد بهتر امور ضروری دانست.

کد مطلب 707281

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