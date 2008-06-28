حذف موانع حادثه آفرین در معابر روستاها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خلیل آباد، حسن خواجه عصر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: در جلسه ای که با حضور معاون فرماندار و رئیس بنیاد مسکن شهرستانهای خلیل آباد و کاشمر برگزار شد، اصلاح برخی از نقاط حادثه آفرین روستاها و رفع موانع موجود در محور دوازده متری این شهرستان را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: همچنین در این جلسه مقرر شد شورای اسلامی و دهیاران روستاها با هماهنگی بنیاد شهید برای ساماندهی مزار شهدا اقدام کنند.

بخشدار مرکزی خلیل آباد اظهار داشت: در ادامه جسله معاون فرماندار از پیگیری تخصیص اعتبار برای مجتمع فرهنگی، اجرای طرح هادی و تشکیل جلسه با اداره برق برای جابجایی تیرهای برق حادثه آفرین خبر داد و تعامل و همکاری و احترام متقابل بین اعضای شورا، دهیار و ریاست شورا را در پیشبرد بهتر امور ضروری دانست.