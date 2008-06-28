مهمترین اولویت امسال شهرداری بوشهر ساماندهی ترافیک است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شاهپور رجایی بعد از ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساماندهی ترافیک درب ورودی اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: یکی از چالشهای موجود بوشهر، تک خروجی بودن آن است که باید با ارائه برنامه های کارشناسی و عملیاتی در جهت رفع آن گام برداشت.

وی اجرای سه خروجی جدید بوشهر را منوط به اجرای برنامه ای پنج ساله جهت انجام مطالعات نهایی، تامین اعتبار و اجرای آن دانست و افزود: در این فاصله زمانی با توجه به ورود و خروج ماشینهای سنگین و ترافیک ناشی از آن در مقابل درب ورودی اداره کل بنادر و کشتیرانی، مشاورانی انتخاب و اقدام به مطالعه خروجی اداره بندر کرده اند که ابتدا پیشنهاد بهسازی میدان مقابل درب ورودی سازمان بنادر و کشتیرانی و سپس تقاطع خیابان ولی عصر(عج) به طالقانی، به طول حدود 700 متر اصلاح ترافیکی مطرح شد که امروز شاهد تحقق آن هستیم.

شهردار بوشهر با بیان اینکه با انجام این طرح یک اصلاح ترافیکی از تقاطع بلوار صدرا به بلوار طالقانی صورت می گیرد، گفت: با همکاری مشاوران بسیار مجرب ترافیکی و اجرای پروژه هایی نظیر گذر 24 متری محله صلح آباد در صدد رفع گره های ترافیکی بزرگراه طالقانی به صورت گام به گام هستیم.

وی اصلاح معابر اصلی و میدانها را از ضرورتهای شهر بوشهر دانست و ابراز امیدواری کرد: بتوان با استفاده از ردیفهای ملی به ویژه فصل عبور و مرور و با اجرایی کردن پیشنهادات مشاورین امور ترافیک در جهت اصلاح و ساماندهی ترافیک شهر بوشهر، گام برداریم.