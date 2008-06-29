ظرفیت صدا و سیما برای ترویج فرهنگ ازدواج باید مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجتالاسلام عباس ابراهیمی، شب گذشته در نشست توجیهی و حساسسازی مسئولان استان بوشهر نسبت به امر ازدواج افزود: تولید پیامهای متناسب با محورهای کلیدی در حوزه ازدواج برای تبیین واژههای فرهنگ ساز ازدواج آگاهانه، به موقع و آسان، فرهنگیسازی در جهت کاهش سطح توقعات و انتظارات، آموزش مهارتهای زندگی، تولید و پخش کلیپ ها و میان برنامهها با موضوع ازدواج در صداوسیما لازم است.
وی افزود: تعیین و ترویج روز اول ذیحجه به عنوان روز ازدواج جوانان به تصویرکشیدن سنت ها، آداب و رسوم علمی و دینی در امر ازدواج، پوشش تصویری آیینهای جشنهای برپا شده به این مناسبت از دیگر مواردی است که صدا و سیما باید به آن اهتمام بیشتری داشته باشد.
رئیس سازمان ملی جوانان استان بوشهر عنوان کرد: با توجه به تحولات و تغییرهای ساختارهای جدید در جامعه و برخی پیامدهای آن، حساس شدن و چاره اندیشی مسئولان برای تسهیل ازدواج جوانان ضروری است.
ابراهیمی بیان داشت: از پیامدهای تحولات جدید جامعه، مشکلاتی نظیر تاخیر در سن ازدواج، ازدواجهای ناموفق، کاهش نقش مسئولیت پذیری خانوادهها، کم بودن آگاهیهای مربوط به ازدواج است.
وی یادآور شد: در صورتی که مسئولان حساسیت و چاره اندیشی لازم برای کاهش این آسیبها و پیامدها را نداشته باشند، ناهنجاری های اجتماعی فراوانی دامنگیر جامعه خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر نیز ادامه داد: این مرکز باتوجه به ظرفیتهای مادی و معنوی تلاش خود را در حوزه جوانان و در راستای جلوگیری ازآسیبها و ناهنجاریهای گریبانگیر جامعه انجام خواهد داد.
منصور لاوری، آمادگی صدا و سیمای مرکز بوشهر را برای غنای بیشتر محتوای برنامهها، اختصاص بودجه ویژه برای تولید برنامه حوزه جوانان، استفاده از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی در حوزه خانواده و جوانان اعلام کرد.
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