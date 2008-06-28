اراضی شالیزاری مازندران به 853 میلیون متر مکعب آب نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله واحد، عصر شنبه در جلسه ستاد استانی مبارزه با بحران خشکسالی مازندران اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای مازندران برای تامین اراضی کشاورزی استان با بیش از 100 میلیون متر مکعب کسری آب مواجه می شود.

وی خاطرنشان کرد: میزان بارندگی در استان طی سه ماهه اول سال و دوره شاخص به ترتیب 69 و 57 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش نشان می دهد.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه میزان بارندگی در استان در 9 ماهه فصل زراعی از کاهش 38 درصدی برخوردار بوده است، عنوان کرد: میزان آبدهی رودخانه ها طی سه ماهه سال جاری و 9 ماهه زراعی به ترتیب 70 و 47 درصد کاهش نشان می دهد.

واحد با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و 543 میلیون متر مکعب از آب سدها، آب بندانها و چاهها برای مصارف کشاورزی در فصل زراعی استفاده شده است، یادآور شد: نیاز آبی اراضی کشاورزی مازندران در ادامه 70 درصد باقیمانده فصل زراعی بیش از 853 میلیون متر مکعب آب است.

وی با اعلام اینکه حدود پنج هزار و 400 هکتار از اراضی کشاورزی مازندران به واسطه کم آبی به شدت خسارت دیده اند گفت: تنها 13 درصد کشاورزان مازندران توانستند با رعایت الگوی مصرف و اعمال جیره بندی ادامه کشت محصول خود را تضمین کنند.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به حفر 11 حلقه چاه جدید برای جلوگیری از ادامه بحران خشکسالی در این استان یادآور شد: 16 هزار و 400 مورد نظارت و 66 هزار نفر روز تاکنون برای تقسیم و توزیع آب در استان به کارگیری شدند.

وی با بیان اینکه اجرای کشت دوم با معرفی آب کمتر در برخی شهرهای مرکزی استان صورت گرفته است در عین حال از رهاسازی مرحله دوم آب سدلار به میزان 10 میلیون متر مکعب طی روزهای آینده جهت تامین آب اراضی کشاورزی پایین دست استان خبر داد.