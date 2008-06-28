موگابه فردا سوگند ریاست جمهوری یاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از نزدیکان "رابرت موگابه" رئیس جمهوری زیمبابوه که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: مراسم ادای سوگند موگابه فردا یکشنبه ساعت 10 صبح به وقت محلی برگزار خواهد شد.

این درحالی است که هنوز هیچ نتیجه ای از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه منتشر نشده است.

یکی دیگر از نزدیکان موگابه خبر داد: مراسم ادای سوگند قرار است پیش از زمان عزیمت وی به مصر در یکشنبه شب برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا برگزار شود.

روز گذشته دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه تنها با حضور موگابه به عنوان کاندیدا برگزار شد که هنوز نتایج آن منتشر نشده است.

مخالفت های آفریقای جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد سبب شد تا این شورا نتواند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه را نامشروع بخواند.

بر اساس این گزارش، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره زیمبابوه که شب گذشته برگزار شد فقط به صدور یک بیانیه شفاهی و اعلام تاسف و ناامیدی درباره تحولات زیمبابوه اکتفا کرد.