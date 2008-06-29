برگزاری آخرین اردوی تیم ملی در تهران / ترکیب تیم ملی هندبال نوجوانان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین و آخرین مرحله از اردوی تیم ملی نوجوانان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی هندبال آسیا از روز گذشته در تالار هندبال ایران آغاز شده است. این اردو تا روز 19 تیرماه با حضور16 بازیکن پیگیری می شود که طی آن تیم ملی نوجوانان کشورمان در روز 21 تیرماه جهت شرکت در سومین دوره مسابقات هندبال نوجوانان آسیا تهران را به مقصد اردن ترک می کند.

این تیم امروز یکشنبه و چهارشنبه هفته جاری با تیم ملی جوانان و در روزهای دوشنبه، پنجشنبه و جمعه با تیم هندبال پارس جنوبی دیدار تدارکاتی برگزار می کند.

بهنام فتاحی، امین حسین مظفر، ایمان جمالی، مسلم علی زلفی، علیرضا موسوی، مهرداد صائب، مسلم طاهری، علیرضا رضایی، رضاکونجاوی، بهرام رستمی، حسن جعفری، ابولفضل مشایخی، علی موسوی، سجاد ندری، احسان ابویی، سلامان بربط ورزشکاران دعوت شده به این اردو را تشکیل می دهند.

"استفان سیدروچوک" به عنوان سرمربی، مهدی اخوان سرپرست ومدیرفنی، مهدی رهبری و ایرج رضایی به عنوان مربی این تیم را در این اردو همراهی می کنند.

مهدی اخوان سرپرست این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آخرین مرحله اردوی تیم ملی نوجوانان از روز گذشته در تالار هندبال آغاز و تا 19 تیرماه ادامه می یابد که تمامی 16 ورزشکار حاضر در این اردو نفرات نهایی را برای اعزام تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه تمامی حریفان ما در اردن سخت هستند گفت: خوشبختانه تیم ما در طی سه ماه اردوی مداوم تغییر کرده و قطعا در مسابقات آسیایی شاهد یک تیم متحول شده با بازیهای یک دست خواهیم بود.