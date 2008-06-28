دولت آماده خرید تضمینی گوشت از دامداران است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، وزیر جهاد کشاورزی، عصر امروز در جمع کارشناسان بخشهای زراعت و دام استان اردبیل در محل اداره کل جهاد کشاورزی اظهار داشت: با خرید تضمنی گوشت قرمز از سوی دولت، دست دلالان از بازار این محصول قطع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز کشورمان در زمینه دام و تولید گوشت قرمز در وضعیت مطلوب و مناسب قرار دارد.

اسکندری افزود: البته به اندازه نیاز کشور، برنامه ریزی برای واردات از کشورهای برزیل و کوبا پیش بینی شده که در صورت افزایش تقاضا و در جهت ایجاد تعادل در بازار گوشت وارداتی را عرضه خواهیم کرد.

اسکندری در ادامه بحران کم بود علوفه را در کشور جدی دانست و تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از صادرات علوفه، عوارض چهار هزار ریالی در نظر گرفته تا مانع از صادرات این محصول شده و نیاز کشور تامین شود.

وی بیان داشت: همچنین در بخش کود و سموم نیز تولید کنونی بیش از نیاز کشور بوده و برای صادرات آن برای تمام کارخانه های تولیدی مجوز صادرات صادر کرده ایم.

وی یادآور شد: هم اکنون ظرفیت اسمی کارخانه های تولید کود و سموم کشور چهار میلیون و 300 هزار تن است این در حالی است که نیاز کشور تنها 500 هزار تن است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: مقرر شده دولت به تدریج یارانه مربوط به کود اوره، آمونیاک و پتاس را حذف کند تا تعادلی در قمیت بازار ایجاد شود.

وی با اشاره به پرداخت 18 هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به بخشهای دامی کشور، تصریح کرد: این تسهیلات قرار بود امسال پرداخت شود اما تاکنون ریالی از سوی پرداخت نشده است.

در این جلسه تعدادی از نخبگان، کارشناسان و مسئولان تشکلهای بخش خصوصی با طرح مشکلات و موانع موجود در تولید و توزیع محصولات کشاورزی خواستار حل این مشکلات شده اند.

لزوم توجه مسئولان به خودکفایی گندم، خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی و زیر پوشش قرار گرفتن تمام محصولات تولیدی از سوی صندوقهای بیمه از دیگر خواسته های این تشکلها عنوان شد.