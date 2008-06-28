طرح خطرناک موافقتنامه عراق و آمریکا اوضاع منطقه را بی ثبات می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ احمد چلبی رئیس حزب کنگره ملی عراق بعدازظهر امروز شنبه با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا احمد چلبی ضمن تبریک به لاریجانی به مناسبت انتخاب وی به ریاست مجلس شورای اسلامی این انتخاب را نشانه حکمت جمهوری اسلامی در گماردن افراد حکیم و فرهیخته به مناصب عالی حکومتی دانست و از آن ابراز خشنودی کرد.

در ادامه این دیدار لاریجانی عراق را کشوری مهم در همسایگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد و با بیان اینکه ایجاد آرامش و حفظ استقلال و حاکمیت عراق همواره یکی از دغدغه های جمهوری اسلامی ایران بوده است اظهار داشت : عراقی یکپارچه و با ثبات در همسایگی جمهوری اسلامی ایران به نفع مردم دو کشور و منطقه است.

وی ابراز امیدواری کرد اوضاع عراق به سمت ثبات و آرامش بیشتر پیش رود.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موافقتنامه امنیتی عراق، هدف آمریکا از طرح و فشار برای انعقاد این موافقتنامه را تثبیت حضور دائمی در منطقه و ایجاد التهاب و تنش بین کشورهای منطقه دانست و اظهار داشت : این موافقتنامه رویداد خطرناکی برای مردم عراق به شمار می رود و موافقان آن لکه ننگی را بر دامان خود خواهند نهاد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود : اجرای این طرح خطرناک اوضاع را در کل منطقه بی ثبات خواهد ساخت و به علاوه آمریکا را بیش از آنچه در حال حاضر وجود دارد در مخمصه قرار خواهد داد.

وی با اشاره به موضوع هسته ای کشورما ن نیز اظهار داشت : آمریکا و اروپا بهانه جویی می کنند و بهترین راه ممکن مذاکره واقعی با جمهوری اسلامی ایران به این مسائل هسته ای است.

لاریجانی خاطرنشان کرد : جمهوری اسلامی ایران تسلیم فشارها نخواهد شد و هر گونه ماجراجویی منطقه ای از سوی آمریکا یقینا به ضرر خود آمریکاییها تمام خواهد شد.

در این دیدار همچنین احمد چلبی جمهوری اسلامی ایران را یکی از دوستان بزرگ و مهم عراق برشمرد و با اشاره به اوضاع کشورش موافقتنامه امنیتی عراق را در حال حاضر یکی از مشکلات عمده مردم و مسئولان این کشور ارزیابی کرد.

وی در ادامه با اشاره به بندهای مختلف این موافقتنامه به ویژه بند مربوط به اعطای مصونیت قضایی به سربازان آمریکایی و نیروهای وابسته به آنان این بند را برای مردم عراق غیر قابل قبول دانست و اظهار داشت : اکثریت قریب به اتفاق مردم و مسئولان عراق اعم از شیعه و سنی با این موافقتنامه مخالف اند و آن را در تقابل با استقلال و امنیت کشورشان می دانند.

چلبی در ادامه گفت : این موافقتنامه هیچ منفعتی برای عراق ندارد و هدف آمریکا از اعمال فشار برای انعقاد این موافقتنامه تضمین حضور درازمدت در عراق و منطقه است.