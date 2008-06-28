حداد عادل مشاور عالی رهبری شد/ جلیلی جایگزین لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ متن حکم مقام معظم رهبری برای آقای حداد عادل به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر حداد عادل دامت افاضاته

با توجه به تجارب با ارزش جنابعالی در عرصه های سیاسی و فرهنگی در طول دوران خدمت به ویژه در مقطع تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی و با هدف بهره گیری از ظرفیتها و تجارب مذکور جنابعالی را به مشاورت عالی رهبری بر می گزینم. امید آن است در این مسئولیت نیز مانند گذشته شاهد خدمات ارزنده ای باشیم.

توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

سید علی خامنه ای

8/ 4/ 1387

متن حکم مقام معظم رهبری برای آقای سعید جلیلی نیز به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سعید جلیلی

در اجرای اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی را به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی برای مدت سه سال منصوب می کنم.

انتظار می رود که با توجه به نقش برجسته و ممتاز تصمیمات آن شورا در تحقق استدلال و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، بتوانید با شرکت فعالانه در آن و تبادل نظر مستمر با اینجانب، به اقتدار و استقلال نظام متعالی اسلامی کمک نمایید.

بر خود لازم می دانم از زحمات ارزشمند جناب آقای دکتر لاریجانی در طول سالیان متمادی نمایندگی رهبری در شورای مذکور قدردانی نمایم.

سید علی خامنه ای

8/ 4/ 1387