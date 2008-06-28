کشته شدن 32 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز پنج شنبه این شورشیان به گشتی های نیروهای ائتلاف در ناحیه جنوبی این کشور حمله کرده بودند.

این 32 شبه نظامی توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان و نیروهای ائتلاف در دو حمله جداگانه کشته شدند.

با وجود مخالفت آمریکا، دولت پاکستان در تلاش برای مذاکره با طالبان و انجام آتش بس و صلح با شورشیان این گروه در مناطق مرزی خود با افغانستان است، اما این موضوع با دخالت های نیروهای خارجی و بویژه نیروهای آمریکایی با چالش هایی مواجه شده است .

از سال 2001 که آمریکا و متحدانش به افغانستان حمله کردند کشور پاکستان هم همواره با جنگ داخلی با قبایل طرفدار طالبان و تروریسم روبرو بوده است