تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نهم تیرماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و پنجم جمادی الثانی سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و نهم ژوئن سال 2008 میلادی.

* دیدار نهایی مسابقات فوتبال یورو 2008 ساعت 23:15 امروز نهم تیرماه در ورزشگاه ارنست هاپل شهر وین اتریش بین تیم های ملی فوتبال آلمان و اسپانیا و با قضاوت روبرتو روزتی ایتالیایی برگزار می شود.

* نشست کمیته تیم های ملی فوتبال امروز با حضور رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال و سایر اعضا برگزار می شود.

* دومین روز از مسابقات قایقرانی کاپ سه جهانی در "پزنان" لهستان با راهیابی هفت قایق ایران به مرحله نیمه نهایی امروز پیگیری می شود.

* نخستین گفتگوی رسمی علی کفاشیان با خبرنگاران پس از انتصاب به سمت ریاست فدراسیون فوتبال است، ساعت 10 صبح امروز در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار می شود.