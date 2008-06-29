به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را میرکریمی سال 1379 بر مبنای فیلمنامه خودش به مدت 92 دقیقه جلو دوربین برد. در فیلم سینمایی "زیر نور ماه" حسین پرستار، حامد رجبعلی، مهران رجبی، علی بکانیان، محمود نظرعلیان، اصغر حیدری و شقایق دهقان به ایفای نقش پرداختند.

داستان این فیلم درباره سیدحسین طلبه‌ای جوان در شرف ملبس شدن به لباس روحانیت است. در حالی که همدوره‌ای‌های وی درصد تهیه لباس هستند، سیدحسن در رابطه با راهی که رفته و ادامه آن با خود دچار تناقض‌هایی می‌شود و از ملبس شدن سر باز می‌زند، ولی به احترام پدرش لباس را تهیه می‌کند...