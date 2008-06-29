درخشش "به همین سادگی" در مسکو

به گزارش خبرنگار مهر، "ایران" در صفحات فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به نمایش "پای پیاده" و نقدی بر نمایش "عروسی حاکم ملایر". سه نمایش تازه روی صحنه تئاترشهر، برنامه‌های هفته فرهنگی باغ فردوس، انتخاب سجادپور به عنوان دبیر جشنواره پلیس، توقف برنامه "مثلث شیشه‌ای"، فروش آثار خوشنویسی با امضای شجریان، ویم وندرس رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز و اخباری کوتاه از رضا کیانیان، عباس کیارستمی، جرج کلونی و ... در صفحه پایانی آمده است.



"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به تولید مجموعه "دو طفل مسلم" برای ماه محرم، اکران فیلم "چارچنگولی" در تابستان، حمایت معاون سیما از پرتاب ماهواره مستقل، حرف‌های مدیر شبکه تهران قبل از توقف "مثلث شیشه‌ای" و اخبار کوتاه. پخش تله فیلم "به رنگ آسمان"، درباره برنامه "مروارید" و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می‌کند.



"همشهری" در صفحه تئاتر می‌پردازد به گفتگو با کارگردان نمایش "عروسی حاکم ملایر با دختر شاه پریان" و دو نگاه به این نمایش. نگاهی به فیلم "مغول" و مروری بر فیلم "ترور جسی جیمز ..." در صفحه سینما و آغاز نمایشگاه همنوا با بم توسط استاد شجریان، "به همین سادگی" برنده جایزه منتقدان مسکو، فیلم "دور از او" در برنامه سینما اقتباس، 10 تصویرگر ایرانی در دومین دوسالانه زاگرب و اخباری کوتاه از داریوش ارجمند، رضا عطاران و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.



"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به مطلبی درباره اپرای عباس کیارستمی، برگزاری نمایشگاه برای زلزله‌زدگان بم و کودکان سرطانی، گپی با کامبیز درم‌بخش،‌ یادداشت، روزانه، تازه‌ها و اخباری کوتاه از سینما، ادبیات، تئاتر و موسیقی. گفتگو با مهرداد رئیسی رئیس انجمن گویندگان جوان و اخبار کوتاه در صفحه کافه روزنامه مورد توجه قرار گرفته است.



"اعتماد" در صفحه موسیقی می‌پردازد به نگاهی به کنسرت محمدرضا شجریان با گروه شهناز، گزارشی از افزایش قیمت سی‌دی‌های موسیقی و اخبار کوتاه. گمانه‌زنی‌های یک منبع آگاه درباره دلایل توقف "مثلث شیشه‌ای" و پرسش و پاسخی کوتاه با رضا رشیدپور، نشست خبری گروه موسیقی دارکوب به بهانه حاشیه‌ها، دلایل متناقض پخش نشدن فیلم "مشق شب" از سیما، یادداشتی به بهانه توقف پخش "مثلث شیشه‌ای" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.



"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با جیمز مکاووی بازیگر فیلم "تحت تعقیب"، گفتگو با نویسنده اصلی کتاب و کارگردان فیلم و اخبار کوتاه. انتخاب ویم وندرس به عنوان رئیس جشنواره فیلم ونیز، سند مالکیت اداره تئاتر مانع بزرگ بازسازی، گفتگوی کیارستمی با لوموند و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.



"جوان" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به گفتگو با مشاور هنری رئیس جمهور، سلسله مطالبی درباره رابطه هالیوود و تروریسم و چند یادداشت. برگزاری جشنواره تئاتر بانوان برای آقایان، حرف‌های مدیر شبکه اول سیما، حمایت از آثار برگزیده بخش رسانه‌های دیجیتال جشنواره "آخرین منجی"، نگاهی به قسمت اول مجموعه "یوسف پیامبر (ع)" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.



"کارگزاران" در صفحه تجسمی می‌پردازد به مطلبی در حال و هوای عکاسی امروز، یادداشتی بر نمایشگاه عکس سارا مبین و درباره عکاسان برتر جهان. اسرار تبلیغات در سینمای ایران، درباره رابطه ستاره‌های سینما و فروش فیلم‌ها و آمار فروش فیلم‌های در حال اکران در صفحه سینما، در حاشیه کتاب "راننده تاکسی" در صفحه کتاب هنر و برپایی نمایشگاه عکس مصدومان شیمیایی سردشت، بخش موسیقی در برنامه "دو قدم مانده به صبح"، ویم وندرس رئیس هیئت داوران جشنواره ونیز، جایزه بزرگ منتقدان روسیه برای فیلم "به همین سادگی"، یادداشتی بر توقف برنامه "مثلث شیشه‌ای" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

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