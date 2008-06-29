اقدامات مشترک عراق و آمریکا درباره توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رئیس جمهوری عراق،"جلال طالبانی" در ادامه دیدارهای خود در واشنگتن پس از دیدار با جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با دیک چنی معاون بوش دیدار کرد.

رئیس جمهوری عراق همچنین با اعضای حزب دموکرات آمریکا ازجمله " باراک اوباما " نامزد دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور و دیگر اعضای این حزب از جمله " هیلاری کلینتون" نیز مذاکراتی انجام داد.

طالبانی گفت : بغداد و واشنگتن برنامه های مشترکی در پیش گرفتند تا توافقنامه همکاری که حاکمیت، امنیت و استقلال عراق را حفظ می کند و سبب تقویت روابط با آمریکا می شود، تدوین شود.

طالبانی در ادامه بر خواسته عراق برای برپایی قوی ترین روابط با دولت آمریکا تاکید کرد و تدابیر امنیتی را که نوری المالکی نخست وزیر عراق برای مقابله با گروه های مسلح غیرقانونی در بصره، بغداد، موصل و میسان در پیش گرفت و نتایج حاصل از آن را برای مقامهای آمریکایی تشریح کرد.

وی درادامه به اقداماتی که برای حمایت از روابط بین گروه های مختلف ملی مرتبط با روند سیاسی و دموکراسی عراق اتخاذ شد، نیز اشاراتی کرد.

طالبانی 26 خرداد برای انجام برخی معاینات پزشکی وارد آمریکا شد.



اظهارات طالبانی در حالی منتشر می شود که مخالفتهای مردم، مراجع دینی و گروههای سیاسی مهم و تاثیرگذار در صحنه عراق با این توافقنامه همچنان ادامه دارد.