12 هزار مددجوی کمیته امداد استان مرکزی از برنامه های اوقات فراغت استفاده می کنند

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: بیش از یک میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال اعتبار به منظور ارائه برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و تفریحی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت این نهاد در نظر گرفته شده است.
چگینی افزود: در این مدت برنامههای متنوع تفریحی و زیارتی شامل برگزاری اردوهای سراسری برای ۲۹۳دانش آموز پسر و دختر به استانهای کرمانشاه، غرب تهران و گیلان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: همچنین اردوهای یک روزه برای سه هزار نفر از دانش آموزان و اعزام ۷۸نفر از دانشجویان پسر به مشهد مقدس از دیگر برنامهها است.
چگینی با اشاره به برگزاری دوره های مختلف آموزشی و مهارتی در قالب کانونهای دائم و موقت افزود: با برپایی این کانونها بیش از چهار هزار و ۸۰۰نفر از دانش آموزان و دانشجویان با صرف اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات قرآن، جشنواره سرود، اعزام ۴۰۰نفر دانشجو برای زیارت بارگاه حضرت معصومه(س)، مسجد جمکران و دیدار با علما و مراجع تقلید، برگزاری کلاسهای آموزشی روانشناسی برای جوانان در شرف ازدواج، همایش استانی برای دانش آموزان عضو کانونهای پیروان ولایت از دیگر برنامههای اوقات فراغت این نهاد در تابستان امسال است.
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