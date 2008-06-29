قیروان ؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس اظهار داشت: تدابیری لازم برای برگزاری مراسم ویژه سال آینده در تونس به مناسبت انتخاب قیروان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 اتخاذ کرده است .

وی گفت: در این زمینه با مؤسسات و سازمانهای مختلف همکاری می شود تا تاریخ و جایگاه شهر قیروان و سهم آن در تمدن اسلامی معرفی شود.

همچنین قرار است امسال به مناسبت یکصدمین سالگرد ولادت شاعر تونسی ابوالقاسم شابی بزرگداشتی برای او برگزار شود.

علاوه بر برگزاری نشستها، همایشها، اجلاسهای مختلف جهت معرفی تاریخ، تمدن و جایگاه این شهر، نشانهای تقدیر نیز به شخصیتهای برجسته در حوزه های مختلف فرهنگ، موسیقی، ادبیات، دین، سیاست، اقتصاد که نقشی مهم در سازندگی فرهنگ و تمدن این شهر داشته اند اعطا خواهد شد .

همه ساله سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) سه شهر را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی می کند که طی یکسال باید برنامه هایی به منظور معرفی ابعاد مختلف کشورهای اسلامی چون تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلام و مسلمانان ارائه کنند .

این شهرها عبارتند از: سال 2005 مکه؛ سال 2006 اصفهان ایران، حلب سوریه، تومبوکتو مالی؛ سال 2007 فاس مراکش، تاشکند ازبکستان، طرابلس لیبی؛ سال 2008 اسکندریه مصر، لاهور پاکستان، جیبوتی جمهوری جیبوتی؛ سال 2009 قیروان تونس، کوالالامپور مالزی، انجامنا چاد؛ سال 2010 تریم یمن، دوشنبه تاجیکستان، مورونی مجمع الجزایر کومور؛ سال 2011 نوآکشوت موریتانی، جاکارتا اندونزی، کوناکری گینه؛ سال 2012 بغداد عراق، داکا بنگلادش، نیامی نیجر؛ سال 2013 طرابلس لبنان، باکو آذربایجان، کانو نیجریه؛ سال 2014 تلمسان الجزایر، بیشکک قرقیزستان و اوآگادوگو بورکینافاسو.