دو ژاپني ديگر در عراق به گروگان گرفته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مطبوعات و رسانه هاي ژاپن امروز صبح از به گروگان گرفته شدن دو ژاپني ديگر در عراق خبر دادند . " ياسائو فوكودا" سخنگوي هيئت دولت ژاپن نيز امروز با حضور در يك كنفرانس مطبوعاتي اين خبر را تاييد كرد.
اين درحالي است كه " جونيچيرو كويزومي" نخست وزير ژاپن همچنان بر موضع خود مبني بر خودداري از خروج نيروهاي ژاپن در عراق پافشاري مي كند.
با به گروگان گرفته شدن دو ژاپني ديگر در عراق، تعداد گروگانهاي ژاپني در اين كشور به پنج تن رسيد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مطبوعات و رسانه هاي ژاپن امروز صبح از به گروگان گرفته شدن دو ژاپني ديگر در عراق خبر دادند . " ياسائو فوكودا" سخنگوي هيئت دولت ژاپن نيز امروز با حضور در يك كنفرانس مطبوعاتي اين خبر را تاييد كرد.
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