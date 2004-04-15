دو ژاپني ديگر در عراق به گروگان گرفته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مطبوعات و رسانه هاي ژاپن امروز صبح از به گروگان گرفته شدن دو ژاپني ديگر در عراق خبر دادند . " ياسائو فوكودا" سخنگوي هيئت دولت ژاپن نيز امروز با حضور در يك كنفرانس مطبوعاتي اين خبر را تاييد كرد.

اين درحالي است كه " جونيچيرو كويزومي" نخست وزير ژاپن همچنان بر موضع خود مبني بر خودداري از خروج نيروهاي ژاپن در عراق پافشاري مي كند.