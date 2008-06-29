انیمیشن "وال ـ ای" پرفروشترین فیلم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد نهمین فیلم استودیو پیکسار داستان روباتی تنها به نام وال ـ ای است که متوجه میشود زندگی چیزی بیش از تمیز کردن سیارهای است که انسانها آلوده کردهاند. او به روباتی در فضا دل میبازد و با او راهی سفری بینکهکشانی میشود.
صحنهای از فیلم انیمیشن "وال ـ ای"
"وال ـ ای" در عین حال با کنار زدن فیلم "در جستجوی نیمو" که سال 2003 حدود 2/20 میلیون دلار فروخت، رکورد بهترین فروش روز اول یک فیلم درجه G را نیز از آن خود کرد. بن برت، الیسا نایت و جف گارلین از صداپیشههای فیلم جدید استنتن هستند که با بودجهای 180 میلیون دلاری ساخته شده است.
او به عنوان کارگردان فیلمهای "زندگی یک حشره" و "در جستجوی نیمو" را در کارنامه دارد. رکورد بهترین فروش روز اول فیلمی از استودیو پیکسار را "اینکردیبلها" داشت که سال 2005 در روز اول به فروشی در حد 5/20 میلیون دلار دست یافت و در سه روز اول نیز 5/70 میلیون دلار فروخت.
فیلم حادثهای "تحت تعقیب" به کارگردانی تیمور بکمامبتوف با بازی آنجلینا جولی نیز در اولین روز اکران در 3175 سینما 8/18 میلیون دلار فروخت و رکورد بهترین فروش افتتاحیه یک فیلم حادثهای با نقشآفرینی جولی را جا به جا کرد. رکورد قبلی جولی با فیلم "لارا کرافت: مهاجم مقبره" به دست آمد که سال 2001 در روز اول 18 میلیون دلار فروش داشت.
"تحت تعقیب" را تیمور بکمامبتوف فیلمساز معروف روس کارگردانی کرده که سال 2004 با فیلم "نگهبان شب" به شهرت فراوان دست یافت. "نگهبان روز" و "طنز سرنوشت" از دیگر فیلمهای اوست. جیمز مک آووی و مورگان فریمن از دیگر بازیگران فیلم "تحت تعقیب" هستند که با بودجهای در حدود 75 میلیون دلار ساخته شده است.
داستان فیلم درباره مردی جوان با بازی مکآووی است که با گروهی از آدمکشان حرفهای که پدر به تازگی به قتل رسیدهاش نیز عضو آن بود، مواجه و عضو گروه میشود. کمدی "اسمارت را بگیرید" با بازی استیو کارل و آن هاتاوی که پرفروشترین فیلم هفته پیش بود، در 3915 سینما 6/6 میلیون دلار فروخت و سوم شد. مجموع فروش این فیلم 9/63 میلیون دلار است.
رده چهارم جدول از آن فیلم انیمیشن "کنگ فو پاندا" با صدای جک بلک، داستین هافمن و آنجلینا جولی شد. این فیلم در چهارمین جمعه اکران 45 درصد تماشاگران خود را از دست داد و در 3670 سینما 5/3 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 1/171 میلیون دلار رساند.
فیلم افسانهای علمی و فانتزی "هالک شکستناپذیر" با بازی ادوارد نورتن به نقش قهرمان قصههای مارول در جمعه سوم اکران در رده پنجم قرار گرفت. این فیلم 58 درصد تماشاگران خود را از دست داد و در 3349 سینما به فروشی در حد 8/2 میلیون دلار دست یافت. مجموع فروش "هالک شکستناپذیر" 1/109 میلیون دلار شده است.
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