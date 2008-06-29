توافق آمریکا و اروپا برای مبادله اطلاعات محرمانه شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، این مبادله اطلاعات شامل مشخصات موجود در کارتهای اعتباری، تاریخچه سفرهای هریک از شهروندان و اطلاعات مربوط به نحوه استفاده آنها از اینترنت و سایتهای رجوع شده به آنها می شود.

بر اساس این گزارش، مذاکرات دو طرف در این باره از فوریه سال گذشته میلادی آغاز شده و یکی از مهمترین دلایلی که سبب شده این توافقنامه تا کنون به امضای طرفین نرسد؛ تردیدهای اروپا درباره شیوه استفاده آمریکا از این اطلاعات و احتمالا دستکاری آنهاست.

به نوشته نیویورک تایمز، این مذاکرات در یک سال گذشته با رهبری وزارت کشور و وزارت دادگستری آمریکا و نهادهای همتای اروپایی آنها انجام شده است.

نیویورک تایمز، این مطلب را با کسب یک نامه الکترونیکی (ایمیل) متوجه شده و از آنجا که این مذاکرات محرمانه بوده، وزارت کشور آمریکا تا کنون هیچ پاسخ و یا عکس العملی را درباره آن نشان نداده است.

بر همین اساس، انتظار می رود که "جرج بوش" پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود و تا پایان سال جاری میلادی این توافقنامه مبادله اطلاعات را به امضا برساند و در اروپا نیز هر یک از کشورها باید آن را به طور مجزا به تصویب رسانده و سپس این توافقنامه به کمیسیون اروپا ارائه می شود تا این نهاد نیز درباره آن تصمیم گیری کند.

این خبر در حالی منتشر می شود که چندی پیش روزنامه دیلی تلگراف اعلام کرد : از این پس تصاویر تهیه شده از شهروندان انگلیسی که در خودروهای خود مشغول رانندگی و گذر از معابر هستند با ارسال به سازمانهای مبارزه با تروریسم آمریکا مورد ارزیابی کارشناسان آمریکایی قرار می گیرد.با استفاده از این تصاویر می توان به اطلاعاتی همچون نام صاحب خودرو، زمان خرید آن و تاریخ ثبت خودرو رسید و با مشخص شدن اطلاعات مربوط به خودرو، اطلاعات مربوط به مالک آن نیز برای سرویسهای امنیتی مشخص می شود.

پیش از آن نیز هفته نامه ساندی تلگراف در مطلبی نوشته بود : پلیس فدرال آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم اقدامات امنیتی خود را افزایش داده و اطلاعات شخصی انگلیسی هایی را که وارد آمریکا می شوند،جمع آوری می کند.