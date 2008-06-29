به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، شب گذشته در این همایش بزرگ که با حضور آیت الله طاهری خرم‌ آبادی، حجت الاسلام حاج شیخ جواد فاضل، استاندار و مسئولان استان قم، طلاب حوزه‌های علمیه و اقشار مختلف مردم در مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، ضمن اشاره به پیام تسلیت حضرت امام(ره) به مناسبت شهادت مظلومانه آیت ‌الله بهشتی اظهار داشت: بهشتی مصداق بارز عبد مخلص خدا بود که در راه آرمانهای انقلاب بسیاری تهمتها را با صبوری تحمل کرد و نمونه بارز انسان تربیت شده اسلام و معارف اهل بیت(ع) بود.



پورمحمدی، زمان‌شناسی، دشمن ‌شناسی و تیزبینی آیت ‌الله بهشتی را از شاخصه‌های موثر این شهید بزرگوار دانست و تصریح کرد: ایشان در تدوین قانون اساسی ایران که یکی از محکمترین و جامع‌ترین قوانین اساسی دنیاست، نقش اساسی داشته است و با شهادت ایشان خلایی بزرگ در انقلاب ایجاد شد که هنوز پر نشده است.



وی ادامه داد: خون بهشتی، منش و توصیه‌های این شهید، یادگاری جاودانه از این مجاهد خستگی‌ناپذیر و صبور به جای گذارده است و باید از مبانی و اندیشه‌های این فقیه حلیم استفاده‌ های بیشتری شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه و تهمت‌های همه جانبه توطئه‌گران داخلی و خارجی علیه شهید بهشتی اظهار داشت: همان‌طور که حضرت امام فرمودند شهادت او در مقابل مظلومیت او کوچک بود و چهره حقیقی این عالم‌ ژرف ‌اندیش به علت تبلیغات و جنگ‌ روانی دشمن پنهان ماند.



وزیر سابق کشور با بیان این نکته که منیت در وجود بهشتی جایی نداشت خاطرنشان کرد: در یکی از جلسات که شهید بهشتی و عده‌ای دیگر از شخصیتهای بزرگ حضور داشتند با تحریک خائنین به انقلاب همچون بنی ‌صدر مردم جلوی دادگاه علیه شهید بهشتی شعار دادند و ایشان با خونسردی کامل به سخنان خود ادامه دادند و در همان جلسه به بعضی از اعضا شرکت‌ کننده در جلسه درس مردانگی و صبوری دادند.



حجت‌الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش، شهید بهشتی را آیینه تمام ‌نمای اصولگرایی دانست و تأکید کرد:‌ تفکیک انقلاب اسلامی به اصولگرایی و ... بسیار ناروا و نادرست است و اصول انقلاب در تمام عصرها ماندگار و پایدار و غیر قابل تغییر است.



وی با انتقاد از متهم ‌کنندگان اصولگرایان به بی‌ برنامگی اظهار داشت: والاترین حرکت اصلاح‌ طلبان در متن اصولگرایی نهفته است و مصلحان بزرگ جهان با پایداری بر منش و روش اصولگرایی خود باعث تغییرات گسترده در سطح جهان شدند.



وزیر سابق کشور ادامه داد: اصولگرایی با واپس ‌گرایی و تحجر میانه ‌ای ندارد و وقوع تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به معنای فاصله‌ گرفتن از اصولگرایی نیست زیرا اصولگرایی دنیای بزرگی است که تمام تغییرات و افکار را همچون شهید بهشتی می‌شنود و با صبوری تحمل می‌کند.



پورمحمدی در ادامه اصولگرایی مبتنی بر قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: دیگران فکر نکنند اگر انتقاد و بگومگو و مشکلات در جامعه است، اصولگرایی تضعیف شده است و بخواهند برای مردم نقشه بکشند، هر چند این مشکلات نیز باید با الگوگیری از حلم شهید بهشتی تحمل و برطرف شود.



وی عقلانیت، تفکر، اخلاق، تعلم و توجه به دستاوردهای علمی و استفاده و احترام به نظارت کارشناسان را از اصول برجسته زندگی فردی و اجتماعی شهید بهشتی عنوان کرد و یادآور شد: اصولگرایان امروز به این سه ویژگی نیاز بیشتری دارند و باید با مشورت و دوری از منیت، مشکلات را حل و با استفاده از جاذبه‌ زیاد و دافعه موردی اصولگرایی از تمام نیروها استفاده کنند.



وزیر سابق کشور تربیت نیرو، ایثار و پهلوانی شهید بهشتی را از دیگر شاخصه‌های این فقیه زمان‌شناس برشمرد و گفت:‌ شهید بهشتی چه بعد از انقلاب و چه قبل از آن، مرد تربیت نیروی سازندگی بود و بسیاری از مدیران برجسته کشور از شاگردان این استاد متواضع هستند.



وی همچنین با ذکر این نکته که متاسفانه بعضی از اصولگرایان در بسیاری از مسایل که ضرورتی هم ندارد حاشیه‌سازی و سروصدا می‌کنند تاکید کرد: دشمن و توطئه‌گران داخلی و خارجی فکر ایجاد رخنه و تفرقه در دامنه اصولگرایی را از سر خود بیرون کنند و بدانند اصولگرایان با قدرت تمام به مسیر خود ادامه خواهند داد و با صبوری و تحمل مشکلات دشواری‌ها و ناملایمات را هموار خواهد کرد.