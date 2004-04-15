راه اندازي دوره آموزش مجازي در دانشگاه علم و صنعت از دو نيم سال ديگر

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر مدير حوزه رياست دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اينكه مجوز ورود به دوره آموزش مجازي و از طريق اينترنت را شوراي دانشگاه دراخرين جلسه خود صادر كرد ، گفت: شوراي دانشگاه علم و صنعت گروهي را جهت تصميم گيري در ايجاد دوره آموزش مجازي مشخص كرده و اين گروه تا كنون 2 جلسه در اين زمينه تشكيل داده اند .

استاديار گروه برق دانشكده مهندسي دانشگاه علم وصنعت افزود: معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري حدود سه ماه پيش با ايجاد دوره آموزش مجازي در چند دانشگاه كشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه اميركبير و دانشگاه علم و صنعت موافقت كرده است ولي پذيرش دانشجو در دوره مجازي در ايران هنوز آغاز نشده است واميد است دانشگاه علم و صنعت بتواند از بهمن 83 در دوره آموزش مجازي دانشجو بپذيرد.

دكتر داوود عرب خابوري افزود: آموزش از راه دور را در گذشته و در دانشگاه پيام نور به صورت آموزش مكاتبه اي داشته ايم ولي همگام با پيشرفت علم و علم آموزي اين امكان فراهم شده كه دانشجو بدون حضور در كلاس درس و در هر نقطه اي از كشور از طريق نرم افزار و اينترنت به آموزش رشته مورد علاقه خود بپردازد.

وي افزود: در آموزش مجازي دانشجو راس ساعت مقرر به اينترنت متصل شده و با كد رمزي كه به وي داده مي شود وارد سايت آموزشي دانشگاه شود و مطالب را عينا همانطوري كه در كلاس درس مطرح مي شود، فرا مي گيرد. در اين روش امكان دريافت صوت استاد نيز وجود دارد. در طول دوره نيز آزمون هايي از طريق رايانه از دانشجويان گرفته مي شود كه در نمره نهايي آنها موثر خواهد بود ولي آنها بايد در پايان دوره و در آخر ترم به واحد آموزشي خود مراجعه نمايند و در آزمون پايان ترم شركت كنند.

وي افزود:هنوز مشخص نيست كه براي پذيرش دانشجو در دوره مجازي برگزاري كنكور نياز است يا خير ولي اين شيوه اموزش مي تواند به برداشتن سد كنكور و رفع محدوديت در ورود به دانشگاه كمك كند .