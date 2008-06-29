به گزارش خبرگزاری مهر، امسال نیز مرکز اسلامی هامبورگ - مسجد امام علی (ع) - افتخار دارد که به عنوان مسجد جامع و یکی از قدیمی ترین مساجد اروپا برای پنجمین بار مراسم عبادی اعتکاف را برگزار کند .

مراسم اعتکاف 13 رجب همزمان با سالروز ولادت حضرت علی(ع) آغاز و تا 15 رجب ادامه دارد .

معتکف سه روز در مسجد جامع مقیم می شود و جز برای ضروریات، کوی دوست را ترک نمی گوید. خود را از حرام باز می دارد تا با تمرین بندگی، جهاد با نفس را بیازماید. اعتکاف عهد مودت و میثاق مجدد با پروردگار است.

اعتکاف، آمیزه ای از چند عبادت با فضیلت است. روزه که خود عبادتی ارزشمند است از شروط اعتکاف محسوب می شود .



حضور در مسجد و خواندن نماز هم شرط آن است.

اعتکاف فرصتى براى بازگشت‏ به خویش و خداى خویش است تا کسانى که از هیاهو و جنجالهاى زندگى مادى خسته مى‏شوند، بتوانند چند صباحى با خداى خود خلوت و جان و روح خود را با خالق هستى ارتباط دهند .