در قائم مقام دبير شوراي نگهبان و عضو حقوقدان اين شورا در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" تاكيد كرد: تبصره 3 ماده 9 قانون انتخابات برلزوم همزماني برگزاري انتخابات در سراسر كشور تاكيد دارد و اين انتخابات بايد حداكثر تا يك ماه بعد از اعلام نتايج دور اول برگزار شود .
گفتني است ، يكشنبه گذشته وزارت كشور درخواست فرماندارو رييس هيات نظارت تهران بزرگ را مبني بر تعويق انتخابات تا خرداد ماه سال آينده ( همزمان با انتخابات رياست جمهوري ) ، به شوراي نگهبان اعلام كرده بود.
علت اين درخواست مشكلات ناشي از حجم وسيع تداركات و پشتيباني و بكارگيري نيروي انساني دست اندركار اعلام شده بود.
وزير كشور ديروز اعلام كرده بود: هيات اجرايي و نظارت متفقا پيشنهاد دادند كه مرحله دوم انتخابات تهران، همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار شود.
عضو شوراي نگهبان در گفتگو با "مهر"
شوراي نگهبان تاخير در انتخابات مرحله دوم تهران را غيرقانوني دانست
سيد رضا زواره اي اعلام كرد : طبق قانون مجوزي براي تفكيك زمان انتخابات مرحله دوم در كشور وجود ندارد و بر اين اساس انتخابات مرحله دوم تهران بايد همزمان با سراسر كشور در 18 ارديبهشت ماه برگزار شود.
در قائم مقام دبير شوراي نگهبان و عضو حقوقدان اين شورا در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" تاكيد كرد: تبصره 3 ماده 9 قانون انتخابات برلزوم همزماني برگزاري انتخابات در سراسر كشور تاكيد دارد و اين انتخابات بايد حداكثر تا يك ماه بعد از اعلام نتايج دور اول برگزار شود .
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