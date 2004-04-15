شوراي نگهبان تاخير در انتخابات مرحله دوم تهران را غيرقانوني دانست

در قائم مقام دبير شوراي نگهبان و عضو حقوقدان اين شورا در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" تاكيد كرد: تبصره 3 ماده 9 قانون انتخابات برلزوم همزماني برگزاري انتخابات در سراسر كشور تاكيد دارد و اين انتخابات بايد حداكثر تا يك ماه بعد از اعلام نتايج دور اول برگزار شود .



گفتني است ، يكشنبه گذشته وزارت كشور درخواست فرماندارو رييس هيات نظارت تهران بزرگ را مبني بر تعويق انتخابات تا خرداد ماه سال آينده ( همزمان با انتخابات رياست جمهوري ) ، به شوراي نگهبان اعلام كرده بود.

علت اين درخواست مشكلات ناشي از حجم وسيع تداركات و پشتيباني و بكارگيري نيروي انساني دست اندركار اعلام شده بود.



وزير كشور ديروز اعلام كرده بود: هيات اجرايي و نظارت متفقا پيشنهاد دادند كه مرحله دوم انتخابات تهران، همزمان با انتخابات رياست‌ جمهوري برگزار شود.

