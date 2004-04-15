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۲۷ فروردین ۱۳۸۳، ۱۱:۰۹

تلويزيون براي شركت در مسابقه آسيا و اقيانوسيه آماده مي شود

سازمان صدا و سيما از تمامي هنرمندان ساخت برنامه هاي تلويزيوني براي شركت در مسابقه برنامه هاي تلويزيوني آسيا و اقيانوسيه كه در كنار اجلاس سالانه ABU برگزار مي شود،دعوت كرد.

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، اجلاس ABU كه به طور سالانه در منطقه آسيا و اقيانوسيه برگزار مي شود، ضمن اينكه به بررسي سياست هاي راهبردي رسانه گروهي تلويزيون در كشورهاي منطقه مي پردازد، راه هاي گسترش برقراري ارتباط موثر رسانه اي ميان اين كشورها را مورد بررسي قرار خواهد داد و به ارايه پيشنهادهايي در زمينه افزايش توليد مشترك ميان كشورهاي منطقه و نيز تبادلات فرهنگي مي پردازد.
امسال در كنار تشكيل اين اجلاس برنامه هاي مختلف تلويزيوني به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت . همچنين به برنامه اي كه به عنوان اثر برتر انتخاب و معرفي شود، جايزه اي معادل 10 هزار دلار همراه با بليت رفت و برگشت و اقامت يك هفته اي در كشور مالزي اعطا مي گردد.
سازمان صدا و سيما براي حضور هر چه قدرتمند تر در اين مسابقه در نظر دارد با اعلام فراخوان به بررسي تمامي برنامه هايي بپردازد كه با مدت زماني بين 15 تا 25 دقيقه ساخته مي شوند. همچنين از جمله مواردي كه اين برنامه ها بايد از آن برخوردار باشند، توجه به مساله گفت و گوي فرهنگ ها و تمدن ها است و نيز تبادل انديشه اي ميان مذاهب و گروه هاي اخلاقي است . مواردي  كه بايد در هراثر به عنوان مضمون محوري مطرح شده باشد.
 اين مسابقه به وسيله موسسه توسعه رسانه اي آسيا و اقيانوسيه برگزار مي شود . نتيجه اين ارزيابي نيز اواخر تابستان امسال  اعلام خواهد شد.

کد مطلب 70747

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