توافق اردن و کانادا برای همکاری هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن،"خالد طوقان" رئیس هیئت انرژی اتمی اردن روز گذشته با اعلام این خبر گفت : دو طرف تا پایان سال جاری توافقنامه ای در این زمینه به امضا می رسانند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه زمینه را برای حرکت در مسیر پروژه های مشترک و امضای توافقنامه همکاری بین اردن و کانادا فراهم می کند.



به گفته این مسئول اردنی،براساس این تفاهم نامه،زمینه ساخت راکتور هسته ای با اهداف صلح آمیز تا پیش از 2016 فراهم می شود و پیش بینی می شود که بهای آن از میلیارد دلار بیشتر نشود.

همچنین این تفاهم نامه به اردن اجازه می دهد تا از مهارت و تجربه هسته ای کانادا در زمینه تولید برق و شیرین کردن آب بهره بگیرد.

درعین حال رئیس هیئت انرژی اتمی اردن فاش کرد: امان درحال حاضر با سه شرکت بین المللی متخصص در امور تولید اورانیوم درحال مذاکره است و پیش بینی می شود که توافقنامه ای برای آغاز بررسی های اقتصادی دراین زمینه تا پایان تابستان به امضا برسد.

از سوی دیگر، اردن اواخر ماه گذشته یک توافقنامه همکاری هسته ای با فرانسه به امضا رساند.