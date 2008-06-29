گل شاخه بریده به محصولات گلخانه ای همدان اضافه می شود

حجت الله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ویژگی های مطلوب کشتهای گلخانه ای گرایش به توسعه این صنعت را درسالهای اخیر افزایش داده است، اظهار داشت: اولین گلخانه تولید گل شاخه بریده استان همدان به مساحت یک هزار و 500 مترمربع و با تولید 225هزار شاخه گل در سال در سفر هیئت دولت به استان همدان به بهره برداری رسید و محصولات آن به زودی وارد بازار می شود.

وی خاطرنشان کرد: سطح گلخانه های استان از نیم هکتار در سال 79 به 49هکتار در پایان سال 85 رسیده است.

شهبازی با بیان اینکه محصولات گلخانه ای استان در حال حاضر خیار، گوجه فرنگی و فلفل است، عنوان کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده به زودی محصولات جدیدی از قبیل گل شاخه بریده در استان همدان خواهیم داشت.

شهبازی اظهار داشت: وجود فارغ التحصیلان جویای کار، نیروی انسانی، دسترسی به بازارها از دیگر دلایل گرایش به کشت گلخانه ای است.

رئیس بخش گلخانه ای جهاد کشاورزی استان همدان گفت: توسعه پوشش بیمه ای، تربیت و به کارگیری کارشناسان ساختمان و کشاورزی جهت طراحی و نظارت بر ساخت و اجرای طرحهای گلخانه ای، استفاده از شرکتهای مشاوره فنی خصوصی و توسعه مبارزه بیو لوژیک با آفات از جمله برنامه های سازمان در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: اولین گلخانه تولید گل شاخه بریده استان به مساحت یک هزار و500 مترمربع و با تولید 225هزار شاخه گل در سال که در سفر هیئت دولت به این استان به بهره برداری رسیده است.